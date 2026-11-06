बिहार के लाल का कमाल, 14 साल की उम्र में संचार की गुत्थी सुलझाने के लिए लिख डाली पूरी किताब

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आमतौर पर 14 साल की उम्र में बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के अरुणाभ रंजन के सवाल कुछ अलग हैं। उसके मन में एक ऐसी जिज्ञासा ने जन्म लिया, जिसने उसे लेखक बना दिया।

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अरुणाभ ने संचार की जटिल प्रक्रिया को समझने और समझाने के लिए अंग्रेजी में पूरी पुस्तक लिख डाली है। उसकी पुस्तक का नाम 'कोर कांस्पेटस आफ कम्युनिकेशन' है। इसमें उसने एक दिलचस्प सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है कि आखिर एक ही बात को दो लोग अलग-अलग अर्थों में क्यों समझते हैं।

एक सवाल ने बना दिया लेखक कैलाशपुरी निवासी ज्ञानी रंजन और रीतू रंजन के 14 वर्षीय पुत्र अरुणाभ के मन में एक सवाल बार-बार उठता था। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, तो सुनने वाला उसे उसी अर्थ में क्यों नहीं समझता? इसी सवाल की गहराई में उतरते हुए उसने संचार की प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और उन्हें पुस्तक का रूप दे दिया।

संदेश से ज्यादा जरूरी उसे समझना अरुणाभ का मानना है कि केवल संदेश भेज देना पर्याप्त नहीं है। संदेश को समझने वाले व्यक्ति की सोच, अनुभव, अपेक्षाएं और परिस्थितियां भी उसके अर्थ को प्रभावित करती हैं। पुस्तक में उसने बताया है कि एक ही शब्द या बात अलग-अलग लोगों के लिए अलग अर्थ रख सकती है। किसी की बात सुनना और उसे सही अर्थों में समझना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। संकेतों और प्रतीकों पर भी की चर्चा पुस्तक में अरुणाभ ने संचार के दौरान शब्दों के साथ संकेतों और प्रतीकों की भूमिका को भी समझाने का प्रयास किया है। इसमें संकेत-विज्ञान (सेमियोटिक्स) जैसे गंभीर विषय पर भी चर्चा की गई है। कम उम्र में इस तरह के विषय को चुनना उसकी गहरी जिज्ञासा और अध्ययन के प्रति रुचि को दर्शाता है।