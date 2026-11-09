सीतामढ़ी के सूबेदार के तीनों बेटे बने डॉक्टर, बड़े ने AIIMS INI CET में पाई शानदार रैंक

संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Aiims Ini Cet Exam: बिहार के युवाओं और अभिभावकों के लिए सीतामढ़ी जिले से एक बेहद प्रेरणादायी और गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है।

रुन्नीसैदपुर के रसूलपुर-मलमल्ला गांव निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार विजय कुमार सिंह के परिवार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो पूरे राज्य के लिए चर्चा का विषय बन गई है।

इस परिवार के तीनों बेटे डॉक्टर बन चुके हैं, और हाल ही में बड़े बेटे डॉ. शशिशेखर ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन INI-CET (नवंबर सत्र) परीक्षा में 1007वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है।

शिक्षा और परिवार की पृष्ठभूमि डॉ. शशिशेखर ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज से पूरी की है। उनकी इस बड़ी सफलता से उनके पैतृक गांव समेत पूरे इलाके में खुशी की लहर है।

उनकी माता रीता कुमारी गांव के ही मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। माता-पिता के संघर्ष और संस्कारों का ही परिणाम है कि आज उनके तीनों बेटे चिकित्सा जगत में सेवा दे रहे हैं। डॉ. शशिशेखर से छोटे भाई डॉ. सुमन शेखर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से एमबीबीएस पूरा किया है, जबकि सबसे छोटे भाई हिमांशु शेखर ने इसी वर्ष बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे में दाखिला लिया है। एक ही परिवार से तीन भाइयों का डॉक्टर बनना हर अभिभावक के लिए प्रेरणा है।

कितनी कठिन है यह परीक्षा? डॉ. शशिशेखर द्वारा हासिल की गई 1007वीं रैंक का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि INI-CET देश की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। इसे एम्स (नई दिल्ली) द्वारा देश के शीर्ष राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (जैसे जिपमर पुडुचेरी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, निमहंस बेंगलुरु आदि) में एमडी (MD), एमएस (MS) और अन्य पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में देश भर से लाखों एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं। ऐसे कड़े मुकाबले में शीर्ष 1% से भी कम मेधावी छात्रों में अपनी जगह बनाना यह साबित करता है कि इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत और विषयों की गहरी समझ छिपी है।