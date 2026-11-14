हार्डवेयर दुकान की आड़ में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री: शेखपुरा पुलिस ने संचालक को दबोचा, मुंगेर से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शुक्रवार की देर संध्या शेखपुरा के बुधौली से गिरफ्तार युवक जितेंद्र विश्वकर्मा हार्डवेयर की दुकान की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था।

गिरफ्तार जितेंद्र का कनेक्शन मुंगेर से भी जुड़ा मिला है। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जितेंद्र ने स्वयं से निर्मित एक पिस्तौल बिहारशरीफ के किसी मनोज कुमार के हाथों बेचा है।

कुछ वर्ष पहले भी बुधौली बाजार में पुलिस ने इसी तरह के मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। शुक्रवार की संध्या हुई कार्रवाई में जिला पुलिस के डीआईओ टीम के साथ शेखपुरा थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया।

शुक्रवार की देर संध्या हुई इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने बताया गिरफ्तार युवक के घर से एक अर्ध निर्मित पिस्तौल के साथ पिस्तौल बनाने में उपयोग होने वाली 32 तरह की सामाग्री के 80 पार्ट-पुर्जे जब्त किए गए हैं।