शेखपुरा में 10 बीघा के पोखर बीच 100 फीट ऊंचा सूर्य मंदिर, खुदाई में मिली थी 11वीं सदी की मूर्ति

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी पर स्थित मेहूस गांव का सूर्य मंदिर जिला में आस्था के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहां ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पानी से भरे विशाल पोखर के बीच में आकर्षक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है।

यह सूर्य मंदिर पिछले आठ वर्षों में दूर-दूर तक अपनी पहचान और ख्याति बनाई है। विशाल पोखर के बीच में स्थित यह सूर्य मंदिर यों तो सालों भर आस्था का केंद्र बना रहता है,मगर छठ पूजा में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां कार्तिक और चैती दोनों छठ पूजा का अर्घ्य दिया जाता है।

गांव के स्थानीय निवासी अनिरुद्ध कुमार तथा कंचन कुमार ने बताया कार्तिक की छठ पूजा में इस सूर्य मंदिर में आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु भी अर्घ्य देने आते हैं। मिट्टी से काले पत्थर की सूर्य भगवान की मूर्ति मिली बताया 2018 में जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत मेहूस के इस नोहरी पोखर की खोदाई कराई जा रही थी,तब भूतल से लगभग 5 फिट नीचे मिट्टी से काले पत्थर की सूर्य भगवान की मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को 11 वीं सदी की पाल वंश काल का बताया जाता है।

ग्रामीण बताते हैं 10 बीघा में फैले इस पुराने पोखर के बीचों-बीच स्थित सूर्य मंदिर का शिखर पोखर के भूतल से लगभग 100 फीट ऊंचा है। सूर्य मंदिर निर्माण के बाद पोखर के किनारे पर पक्का घाट का भी निर्माण किया गया है।