बिहार में BJP जिला उपाध्यक्ष का पति घर में चला रहा था मिनी गन फैक्ट्री, गिरफ्तारी के बाद जिलाध्यक्ष ने दी सफाई

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। हार्डवेयर दुकान की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री चलाने के आरोप में जितेंद्र विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक चर्चा में आ गया है।

इसकी वजह यह है कि गिरफ्तार जितेंद्र की पत्नी वंदना कुमारी भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं। शहर के बुधौली मोहल्ले में हुई पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भाजपा के स्थानीय संगठन को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है।

भाजपा की जिलाध्यक्ष रेशमा भारती ने कहा कि वंदना कुमारी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पति क्या गतिविधियां कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। जिलाध्यक्ष के इस बयान से पार्टी ने आरोपित के कथित अवैध हथियार निर्माण के कारोबार से खुद को अलग रखा है। पति की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया राजनीतिक संबंध पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम डीआईओ टीम और शेखपुरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जितेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। उसके घर में हार्डवेयर की दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान एक अर्धनिर्मित पिस्तौल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली करीब 32 प्रकार की सामग्री के 80 पार्ट-पुर्जे बरामद किए गए।