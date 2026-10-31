बिहार की 2 सहेलियों के प्यार को मिली आजादी, कोर्ट ने दी साथ रहने की इजाजत; पुलिस सुरक्षा में कोलकाता रवाना 

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। गुरुवार को न्यायालय में समर्पण करने वाली कोलकाता की दो सहेलियों को स्थानीय अदालत ने बालिग करार देकर मुक्त कर दिया।

अदालत ने उन्हें अपनी इच्छा से स्वतंत्र जीवन जीने की छूट दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को सुरक्षा के बीच किऊल ले जाकर कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया।

बिहार की रहने वाली हैं लड़कियां

जन्नत और नेहा ने साथ रहने की इच्छा जताई। जन्नत शेखपुरा जिले के चेवाड़ा और नेहा भागलपुर की रहने वाली हैं। दोनों अपने-अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहती थीं। वहीं उनकी मित्रता गहरी हुई।