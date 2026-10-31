NMCH रैगिंग मामला: छात्रों ने आरोपों से किया इनकार, सूत्रधार की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज (एनएमसीएच) में एमबीबीएस में नवनामांकित वर्ष 2026 के 100 से अधिक छात्र-छात्राएं शुक्रवार को एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वायड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारे साथ रैगिंग नहीं हुई है।

प्राचार्य प्रो. डॉ. उषा कुमारी की अध्यक्षता में कॉलेज में हुई कमेटी के बैठक में शामिल सदस्यों ने तथ्यों के साथ विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाब के बाद वर्ष 2024 के विद्यार्थियों को रैगिंग मामले से आरोप मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के सूत्रधार की तलाश जारी है।

वर्ष 2025 बैच के छात्र-छात्रा इस बैठक में अपने स्वजन के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपना-अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं बीमार था, मैं आज ही कॉलेज आया हूं, मैं पटना में नहीं था, उत्तराखंड से आया हूं देखिए मेरा ट्रेन टिकट आदि।

सबकी दलीलें सुनने के बाद कमेटी ने इस बैच के छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का शपथ पत्र कॉलेज को देने का आदेश दिया। जिसमें लिखा होगा कि मेरा तथाकथित रैगिंग मामले से कोई लेना देना नहीं है न ही भविष्य में कभी होगा।