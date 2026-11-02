शेखपुरा के तीन रेलवे फाटकों पर बनेगा ROB, पथ निर्माण विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सुगम सड़क आवागमन में बाधा बन रहे शेखपुरा के तीन रेलवे फाटकों पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण होगा।

इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। विभिन्न प्रक्रिया के बाद सरकार ने इसकी स्वीकृति दी तो आगे इसका डीपीआर बनाने का कार्य शुरू होगा।

जिन तीन रेलवे फाटकों पर आरओबी बनाने क प्रस्ताव भेजा गया है,उसमें शेखपुरा शहरी क्षेत्र के दल्लू चौक और हसनगंज रेलवे फाटक के साथ शेखपुरा-शाहपुर सड़क पर सहनौरा (कोसुंभा) रेलवे फाटक शामिल है।

पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया शेखपुरा शहरी क्षेत्र में कई और रेलवे फाटक हैं, जिसमें जाखराज स्थान, आरडी कॉलेज तथा एकसारी शामिल हैं। इसमें आरडी कॉलेज के रेलवे फाटक राष्ट्रीय उच्च पथ पर है, जो पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार से अलग है।

इन सभी रेलवे क्रासिंग में से दल्लू चौक, हसनगंज और सहनौरा सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त है। इन तीनों रेलवे फाटकों पर आरओबी का निर्माण कराने के लिए पथ निर्माण विभाग के शेखपुरा प्रमंडल ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अगर प्रस्ताव को हरी झंडी दी,तो आगे की कागजी कार्यवाही शुरू होगी।