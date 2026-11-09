शिवहर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा जख्मी, चालक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, डुमरी कटसरी (शिवहर)। Sheohar Madhuban Highway: जिले में सोमवार की सुबह ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया।

हादसा शिवहर-मधुबन हाइवे के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र अंतर्गत भोरहा मेला गाछी के पास हुआ। मृतक की पहचान श्यामपुर धुनिया टोला वार्ड संख्या छह निवासी मो. जलालुद्दीन के पुत्र आर्यन मोहम्मद उर्फ गोलू (23) के रूप में हुई है, जबकि जख्मी युवक की पहचान श्यामपुर निवासी मो. रफीक के पुत्र मो. तुफानी (24) के रूप में की गई है।

ट्रक की बाइक से टक्कर बताया गया है कि आर्यन मोहम्मद बाइक चला रहा था और मो. तुफानी पीछे बैठा था। दोनों शिवहर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान भोरहा मेला गाछी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।