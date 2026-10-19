शिवहर में बड़ी वारदात की फिराक में था अविनाश! पुलिस को देखते ही भागा, तलाशी में मिली पिस्टल

संवाद सहयोगी, शिवहर। श्यामपुर भटहां थाना पुलिस ने मानपुर चौक के पास लगाए गए अभियान के दौरान सोमवार को हथियार के साथ शातिर बदमाश को गिरफ्तार करते हुए अपराध की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया हैं।

पुलिस ने एक पिस्टल, दो कारतूस व बदमाश की बाइक भी जब्त की है। पकड़े गए बदमाश की पहचान श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी अविनाश कुमार के रूप में की गई है।

सोमवार की शाम समाहरणालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी शैलेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि नवरात्र को लेकर जिले में जगह-जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है।

सोमवार को पुलिस की गश्ती टीम मानपुर चौक पर मौजूद थी। इसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और दो कारतूस बरामद किया गया।

हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में श्यामपुर भटहां थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अविनाश कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध श्यामपुर भटहां थाना में अलग-अलग चार मामले दर्ज हैं।

बताते चलें कि आठ अक्टूबर को ही मध्य विद्यालय डुमरी कटसरी की प्रधान शिक्षिका प्रीति कुमारी से अविनाश कुमार ने अपने भाई व साथी के साथ मिलकर स्कूल में घुसकर गाली-गलौज की थी। साथ ही रंगदारी की मांग की थी।