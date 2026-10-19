दरभंगा में भैंस चोरी के आरोपित समेत तीन गिरफ्तार, शराब पीकर हंगामा करने वाले भी धराए

संवाद सहयोगी, बहेड़ी (दरभंगा)। बहेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें भैंस चोरी के मामले का एक आरोपित शामिल है, जबकि दो अन्य को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भैंस चोरी के आरोपित की गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार, बलिगांव गांव निवासी मो. शहजाद के पुत्र मो. रजुउदीन भैंस चोरी के मामले में आरोपित है। उसे गिरफ्तार किया गया था। आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

शराब पीकर हंगामा करने पर दो गिरफ्तार वहीं, तुर्की गांव के बेचन चौपाल और अमित लालदेव को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई। यहां मशीन से जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपित पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अलग-अलग मामलों में की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता सामने आई है।