'जय मां दुर्गे' के जयकारों से गूंजा शिवहर, नम आंखों से माता को विदाई; जानें 3 दिनों का विसर्जन शेड्यूल

जागरण संवाददाता, शिवहर। जिले में नवरात्र के उत्सव का समापन हो गया। मंगलवार को शिवहर शहरी क्षेत्र की 18, पुरनहिया, पिपराही व फतहपुर की एक-एक सहित 23 स्थानों पर स्थापित माता दुर्गा समेत देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

मंगलवार की शाम से देर रात तक तक विभिन्न नदी घाट और तालाबों में भक्ति भाव से प्रतिमाएं विसर्जित की गई। इस दौरान गाजे-बाजे की धुन और माता के जयकारों के बीच प्रतिमा विसर्जन के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़क लेकर नदी घाटों के अलावा सरोवरों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा रहा। शोभा यात्रा के दौरान लोग परंपरागत लाठी-डंडों के खेल का प्रदर्शन करते नजर आए। शोभा यात्रा में लोग भगवा ध्वज लहराते रहे। भक्ति गीतों की धुन पर युवा थिरकते रहे। बीच-बीच में आतिशबाजी भी होती रही। साथ ही लोग गुलाल उड़ाते नजर आए। जय मां दुर्गे के जयघोष से इलाका भक्तिमय होता रहा। शहर सहित आसपास के इलाकों से गुजरती प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर पुष्प की वर्षा कर लोगों ने माता रानी को विदाई दी।

बागमती नदी घाट व विभिन्न तालाबों प्रतिमाएं विसर्जित की गई। विसर्जन के पूर्व नदी घाट व तालाब माता की आरती की गई। वहीं, नम आंखों से विदाई दी गई। मंगल गीत गाते व माता के जयकारा लगाते सैकड़ों महिलाएं व पुरुष विसर्जन में शामिल हुए। सड़क से लेकर नदी घाटों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मां दुर्गा समेत देवी-देवताओं की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। प्रतिभा रानी, एसपी शैलेंद्रसिंह, एसडीओ डॉ. अनंत कुमार, एसडीपीओ अनुशील कुमार, डीएसपी ट्रैफिक भाई भरत कुमार, एडीएम मेधावी, डीडीसी संजय कुमार, बीडीओ विशाल आनंद, सीओ अनामिका कुमारी, नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा सहित पुलिस प्रशासन की टीमें एक्शन मोड में दिखीं।