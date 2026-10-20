शिवहर में आर्केस्ट्रा स्टेज पर नाच रहा था छह बच्चों का पिता, अचानक गिरा और फिर नहीं उठा

संवाद सहयोगी, पुरनहिया (शिवहर)। पुरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत जगजीवन गांव में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में स्टेज पर डांस करते-करते डांसर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी चूड़ीहरवा गांव निवासी जितेंद्र कुमार (35) के रूप में की गई है। वह मोतिहारी के धूमराज म्यूजिकल आर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़ा था। इसका संचालक दारोगा पटेल है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुरनहिया थाने में आयोजक व संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि डांस करने के दौरान आर्केस्ट्रा का डांसर स्टेज पर ही गिर गया था। जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

नशापान या हार्ट अटैक से मौत की संभावना है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि दुर्गा पूजा के दौरान पुरनहिया प्रखंड के बसंत जगजीवन गांव में आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था।

जिसमें मोतिहारी के धूमराज म्यूजिकल आर्केस्ट्रा ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही थी। लोग गीत-संगीत और नृत्य का लुत्फ उठा रहे थे। इस बीच स्टेज पर डांस करने के दौरान डांसर सह एनाउंसर जितेंद्र कुमार अचानक गिर गया।