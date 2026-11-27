संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। सर्दियों में घने कोहरे और धुंध की आशंका को देखते हुए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। लिच्छवी एक्सप्रेस का परिचालन आगामी 17 दिसंबर से अगले आदेश तक निरस्त रहेगा।

वहीं, अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस और अंबाला छावनी-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस का संचालन करीब तीन महीने तक बंद रहेगा। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनों के साप्ताहिक फेरों में भी कटौती की गई है। रेलवे के इस निर्णय से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है।

एक दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक निरस्त रेलवे के अनुसार, बरौनी-अंबाला छावनी हरिहर एक्सप्रेस (14523) तीन दिसंबर से एक मार्च 2027 तक तथा अंबाला छावनी-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस (14524) एक दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक निरस्त रहेगी। इसी तरह पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस (14617) तीन दिसंबर से दो मार्च 2027 तक और अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस (14618) एक दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी। कई ट्रेनों के साप्ताहिक फेरों में कटौती रेलवे ने ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस के परिचालन में भी बदलाव किया है। ट्रेन संख्या 11123 सोमवार और गुरुवार को निरस्त रहेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी।