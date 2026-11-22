संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में रविवार की शाम सीमा के प्रहरियों ने संगीत का ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।

सरहद की निगहबानी करने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने हथियारों की जगह संगीत के साज थामे।

उद्घाटन समारोह के बाद एसएसबी के पटना सीमांत मुख्यालय की बैगपाइपर बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति से मेला परिसर में समां बांध दिया।

जवानों ने बांधा समां

हेड कांस्टेबल अनुज कुमार के नेतृत्व में बैंड के जवानों ने बैगपाइपर की मधुर और जोशीली धुनें प्रस्तुत कीं। देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत ने मेले के माहौल में नया उत्साह भर दिया।

जवानों का अनुशासित प्रदर्शन और वाद्ययंत्रों के बीच शानदार तालमेल दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा। प्रस्तुति के दौरान लोगों ने तालियां बजाकर जवानों का उत्साह बढ़ाया।

सीमा पर मुस्तैदी और अनुशासन की मिसाल पेश करने वाले जवानों ने सोनपुर मेले में अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का भी परिचय दिया।

उनकी प्रस्तुति ने साबित किया कि देश की रक्षा में समर्पित जवानों के भीतर संगीत और कला के प्रति भी गहरा लगाव है। इस संगीतमय शाम ने मेले की रौनक को और बढ़ा दिया।

सोनपुर मेले में छाई उत्सव की रंगीनियां

विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का रविवार की शाम भव्य उद्घाटन होते ही पूरे परिसर में उत्सव का माहौल छा गया। शाम ढलते ही रंग-बिरंगी रोशनी से मेला जगमगा उठा।

उद्घाटन के बाद लोगों की भीड़ उमड़ी और हरिहर क्षेत्र लोक उत्सव के रंग में सराबोर हो गया। झूलों से बच्चों की किलकारियां गूंजती रहीं, जबकि दुकानदारों की आवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का ध्यान खींचा। मेले के बाजारों में देर शाम तक लोगों की आवाजाही बनी रही।