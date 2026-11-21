राहुल, नयागांव (सारण)। एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की कभी सबसे खास पहचान बैलहट्टा हुआ करता था। कार्तिक माह में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले के अपर और लोअर बैलहट्टा में हजारों जोड़ी बैलों की मौजूदगी से रौनक रहती थी। बैलों की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी।

बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी किसान और पशुपालक यहां पशुओं की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचते थे। लेकिन बदलते समय और आधुनिक खेती ने इस परंपरा की तस्वीर बदल दी है। अब बैलहट्टा में इक्का-दुक्का बैल ही नजर आते हैं, जबकि कुत्तों का बाजार लोगों के आकर्षण का नया केंद्र बन गया है।

कई जिलों से बैलों की जोड़ियां लेकर पहुंचते थे किसान बुजुर्गों के अनुसार, देवोत्थान एकादशी के आसपास से ही बैलहट्टा में पशुओं का बाजार सजने लगता था। सारण के साथ सीवान, गोपालगंज, वैशाली, पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी सहित कई जिलों से किसान बैलों की जोड़ियां लेकर पहुंचते थे। नस्ल, उम्र, कद-काठी और ताकत के आधार पर पशुओं की कीमत तय होती थी।

अच्छी जोड़ी खरीदने के लिए किसानों के बीच मोलभाव चलता था। पशुओं की अधिक संख्या के कारण आसपास की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग तक गोबर से पट जाते थे। किसान कई दिनों तक मेले में रहकर अपने पशुओं की देखभाल करते थे।

लिट्टी-चोखा की सामूहिक महफिल बैलहट्टा की एक और खास परंपरा शाम की लिट्टी-चोखा की सामूहिक महफिल थी। दिनभर खरीद-बिक्री में व्यस्त रहने वाले किसान शाम को लकड़ी और उपलों पर लिट्टी सेंकते थे। अलग-अलग जिलों से आए लोग एक साथ बैठकर भोजन करते और खेती-किसानी के अनुभव साझा करते थे।

मशीनों ने छीनी बैलों की उपयोगिता समय के साथ खेती में ट्रैक्टर, पावर टिलर और आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा। इससे खेतों की जुताई और दूसरे कृषि कार्यों में बैलों की जरूरत कम होती चली गई। चारे और रखरखाव का बढ़ता खर्च भी किसानों को मशीनों की ओर ले गया। इसका सीधा असर सोनपुर मेले के बैलहट्टा पर पड़ा। हजारों पशुओं से गुलजार रहने वाला बाजार अब सिमटकर रह गया है।