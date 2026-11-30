संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार पारंपरिक मनोरंजन के साथ आधुनिक तकनीक का भी अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

गाय बाजार में कहीं भूतिया ग्लास ब्रिज शो लोगों को डरा रहा है तो कहीं 360 डिग्री डोम थिएटर आभासी दुनिया की सैर कराने को तैयार है। मनोरंजन के इन नए प्रयोगों को देखने के लिए बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह है।

गाय बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के बगल में चल रहे भूतिया ग्लास ब्रिज शो में डरावनी आकृतियों और रहस्यमय गतिविधियों के जरिए दर्शकों को रोमांचित किया जा रहा है। अचानक सामने आने वाले भूतिया पात्र लोगों को चौंका देते हैं। बच्चे और युवा डर तथा उत्सुकता के बीच इस शो का आनंद ले रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मेला घूमने आए लोग भी इस आकर्षण को देखने पहुंच रहे हैं।

डोम थिएटर में चारों तरफ दिखेगी आभासी दुनिया इसी क्षेत्र में स्थापित 360 डिग्री डोम थिएटर भी दर्शकों के लिए नया आकर्षण है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोजेक्टर के माध्यम से दर्शकों के चारों ओर थ्री-डी दृश्य दिखाए जाएंगे। इससे उन्हें ऐसा अनुभव होगा, मानो वे खुद उस आभासी दुनिया का हिस्सा हों।