सोनपुर मेला 2026: एक ही जगह मिलेगा बिहार के सभी जिलों का पारंपरिक स्वाद, बनेगा भव्य फूड कोर्ट

जागरण संवाददाता, छपरा। विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला-2026 में इस बार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बिहार के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा।

मेले में विकसित किए जा रहे फूड कोर्ट को खास आकर्षण के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां बिहार के सभी जिलों के विशिष्ट और पारंपरिक पकवान उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही फूड कोर्ट में बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांडों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। शुक्रवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

फूड कोर्ट में दिखेगी बिहार के खानपान की विविधता सोनपुर मेला परिसर में तैयार हो रहे फूड कोर्ट की व्यवस्था और संचालन के लिए अपर समाहर्ता (आपूर्ति) की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। समिति फूड कोर्ट की व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। प्रशासन का प्रयास है कि यहां आने वाले लोगों को एक ही स्थान पर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के खानपान की विविधता देखने और उसका स्वाद लेने का मौका मिले। इसके लिए सभी जिलों से उनके प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की पहल की जाएगी। फूड कोर्ट में प्रतिष्ठित खाद्य ब्रांडों को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त पेयजल, वॉशरूम, रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आर्ट एंड क्राफ्ट मेला में भी खानपान की विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अंदर आधुनिक फूड कैफे तैयार किया जाएगा, जबकि बाहरी हिस्से में ग्रामीण परिवेश और पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाएगी। इससे मेले में आने वाले लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण खानपान और संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा।

सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मेले की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की। इसमें साफ-सफाई, विद्युत, यातायात, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, प्रदर्शनी, प्रशासनिक भवन और सुरक्षा व्यवस्था को समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया।