संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में पूरे मेला क्षेत्र में निर्माण और सजावट का काम तेजी से कराया जा रहा है।

कहीं विशाल पंडाल तैयार हो रहे हैं तो कहीं शिल्पकारों के लिए स्टाल बनाए जा रहे हैं। थियेटर, झूले और मनोरंजन के अन्य साधनों को लगाने का काम भी अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बार 22 नवंबर से 23 दिसंबर तक 32 दिनों तक चलने वाला यह मेला धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति, कला और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बनेगा। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए प्रशासन ने तैयार किया विशेष खाका मेले में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेला संचालन के लिए 14 कोषांग गठित किए गए हैं। बेहतर निगरानी के लिए पूरे क्षेत्र को दो जोन और 10 सब-जोन में बांटा गया है।