न रास्ते में ब्रेक, न क्रू बदलने का झंझट: सोनपुर मंडल ने एक दिन में 33 क्रैक मालगाड़ियां दौड़ाकर रचा इतिहास

संवाद सूत्र, नयागांव सारण। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल ने मालगाड़ियों के परिचालन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मंडल ने पांच नवंबर को एक ही दिन में 33 क्रैक मालगाड़ियों का सफल परिचालन कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 189 मालगाड़ियों का इंटरचेंज कर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की।