जागरण संवाददाता, छपरा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले विश्वप्रसिद्ध सोनपुर मेले को लेकर रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं।

मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

इसी क्रम में रेल एसपी वीणा कुमारी के निर्देश पर रेल डीएसपी मोहम्मद शाहकार खा ने सोनपुर जंक्शन पहुंचकर विधि-व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और यात्रियों की आवाजाही वाले प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की।

कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू तट पर होने वाले पवित्र स्नान को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सोनपुर पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।