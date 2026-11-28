जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में पशु-पक्षियों का बाजार धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। खासकर घोड़ों की खरीद-बिक्री को लेकर व्यापारियों और पशुपालकों में उत्साह देखा जा रहा है।

पशुपालन विभाग की 27 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, मेले में अब तक 1952 घोड़े पहुंचे हैं, जिनमें 825 की बिक्री हो चुकी है। अकेले 27 नवंबर को 235 घोड़ों का कारोबार हुआ। घोड़ों की कीमत अधिकतम 3.70 लाख और न्यूनतम 42 हजार रुपये दर्ज की गई।

पशुओं की अन्य श्रेणियों में गाय की फिजियन नस्ल के 12, गिर के दो और साहीवाल नस्ल के एक पशु समेत कुल 15 गायों की उपस्थिति रही। वहीं दो बछौर नस्ल के देसी बैल और पांच भैंस मेले में पहुंचे हैं।

बकरी-भेड़ श्रेणी में 312 पशुओं की उपस्थिति के मुकाबले 305 की बिक्री हो चुकी है। इनमें 27 नवंबर को 75 पशु बिके। श्वान बाजार में 172 कुत्ते पहुंचे, जिनमें 14 की बिक्री हुई। अकेले एक दिन में आठ कुत्ते बिके। इनकी कीमत 35 सौ से 12 हजार रुपये तक रही।