जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ उनके रहने और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सोनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार आर्य ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर तैयारियों की जमीनी हकीकत परखी।

सोनपुर मेले से पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण, तैयारियों की खुली पोल नहीं बल्कि हुई समीक्षा एसडीपीओ सुमित कुमार आर्य ने सोनपुर पुलिस लाइन पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों और पुलिसकर्मियों के आवासन की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों से निर्माण की प्रगति पर चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी काम तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि मेला शुरू होने से पहले पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो सकें। हजारों जवानों की तैनाती से पहले रहने की व्यवस्था पर फोकस सोनपुर मेले में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में जवानों के ठहरने और दैनिक जरूरतों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है।

एसडीपीओ ने निर्देश दिया कि पुलिसकर्मियों के आवासन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेला ड्यूटी पर आने वाले जवानों को जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। निर्माण कार्य में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर पूरा करने का निर्देश निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरे किए जाएं, ताकि मेले के दौरान पुलिसकर्मियों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

सोनपुर मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से तैयारी हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला देश-विदेश में अपनी पहचान रखता है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।