जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के उद्घाटन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्था की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

रविवार की सुबह जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने मेला परिसर के विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित कर उन्हें पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया।

व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर जोर

डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में साफ-सफाई, सजावट, रोशनी, बिजली और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि मेला परिसर के प्रत्येक हिस्से को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखा जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि उद्घाटन समारोह के दौरान आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रवेश द्वारों पर रहेगी विशेष निगरानी

मुख्य प्रवेश द्वारों और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया।

सभी को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जिम्मेदारी निभाने को कहा गया। मुख्य मंच के प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो।