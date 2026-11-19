राहुल, नयागांव। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार कृषि प्रदर्शनी किसानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीक, कम लागत में बेहतर उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रयोगों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रदर्शनी में एक ही क्यारी में बिना जुताई के आलू और मक्का की खेती का अनूठा प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ईख की खेती के वैज्ञानिक तरीके और विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों की नर्सरी भी लोगों को आकर्षित कर रही है।

गोपालपुर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी की देखरेख में लगाई गई इस प्रदर्शनी के एक हिस्से में बिना जुताई वाली खेती की तकनीक को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार खेत की पारंपरिक जुताई किए बिना भी फसलों की बुवाई और उत्पादन किया जा सकता है।

इस पद्धति से मिट्टी की संरचना को सुरक्षित रखने, उसकी नमी बनाए रखने तथा खेती की लागत कम करने की संभावनाओं से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। एक ही क्यारी में आलू और मक्का की खेती का प्रयोग किसानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

कंपनी से जुड़े मृत्युंजय सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के नए प्रयोगों और तकनीकी बदलावों से परिचित कराना है। किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है, जिन्हें अपनाकर कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में ईख की खेती को भी विशेष स्थान दिया गया है। यहां गन्ने की खेती की वैज्ञानिक तकनीक, फसल प्रबंधन और बेहतर उत्पादन के तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि प्रदर्शनी का एक अन्य आकर्षण पेड़-पौधों की नर्सरी है। यहां विभिन्न प्रकार के फलदार, छायादार, सजावटी और पर्यावरण के अनुकूल पौधों को प्रदर्शित किया गया है। नर्सरी के माध्यम से लोगों को पौधरोपण के महत्व, पौधों की देखभाल और हरियाली बढ़ाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। घरों, बगीचों और खेतों में पौधे लगाने के इच्छुक लोगों के लिए यह नर्सरी खास आकर्षण बनी हुई है।