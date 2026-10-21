22 नवंबर से सजेगा विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला: ड्रोन से होगी मॉनिटरिंग, बॉलीवुड और भोजपुरी के सुरों से गूंजेगी शाम

जाकिर अली, छपरा। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सारण जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

22 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता तथा सांस्कृतिक आयोजनों के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं।

जिला नजारत शाखा की ओर से विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निविदा जारी कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सांस्कृतिक संध्याओं में गूंजेंगे लोक और शास्त्रीय संगीत के सुर:

इस बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होंगे। प्रतिदिन आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में बॉलीवुड, इंडियन आइडल, सा-रे-गा-मा-पा और राइजिंग स्टार जैसे मंचों से जुड़े चर्चित गायकों के साथ भोजपुरी कलाकार, लोकगायक तथा शास्त्रीय संगीत और नृत्य की मंडलियां प्रस्तुति देंगी।

इसके अतिरिक्त लगातार सात दिनों तक रामायण मंचन कराया जाएगा। मेले के कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए प्रमुख स्थलों पर 12 फीट लंबे और आठ फीट चौड़े एलईडी पर्दे लगाए जाएंगे। विभिन्न स्थानों पर 40 और 55 इंच के स्मार्ट टीवी लगाने की भी योजना है।

संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर, बनेगा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष: मेले में सुरक्षा के लिए 20 संवेदनशील स्थलों को चिह्नित किया गया है। यहां 250 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और पेशेवर वीडियोग्राफरों की मदद ली जाएगी।