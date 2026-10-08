सोनपुर मेला में पशुओं के इलाज के लिए बनेगा अस्थायी अस्पताल, वाटरप्रूफ पंडाल और कॉटेज की भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में पशुओं के इलाज की व्यवस्था इस बार भी जमीन पर उतरने लगी है। मेले में अस्थायी पशु चिकित्सालय शिविर के साथ विभागीय कार्यालय और कर्मियों के आवास की व्यवस्था होगी। इसके लिए सारण जिला पशुपालन पदाधिकारी ने 32 प्रकार के सामान किराये पर लेने के लिए अल्पकालीन निविदा जारी की है।

22 नवंबर से 23 दिसंबर तक जरूरत विभाग को पूरे मेला अवधि के लिए सामान चाहिए। मेला 22 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। इच्छुक आपूर्तिकर्ता 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। निविदाएं उसी दिन सुबह 11:30 बजे क्रय समिति के सदस्यों की मौजूदगी में खोली जाएंगी।

पंडाल, काटेज और बिस्तर भी होंगे किराये पर इस निविदा में वाटरप्रूफ पंडाल और सामान्य पंडाल की मांग की गई है। दोनों में वालिंग-सीलिंग की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा दरी, जाजिम, स्वीस काटेज, चौकी, तोसक, चादर, मशलंद और कंबल की भी जरूरत होगी। स्वीस काटेज चबूतरे और कारपेट के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

शौचालय से पानी तक की व्यवस्था मेले में अस्थायी शौचालय भी बनाए जाएंगे। इनके साथ घेरा और निर्धारित अवधि पर सफाई की व्यवस्था रहेगी। ईंट का गेट, घास की छिलाई और समतलीकरण, पानी के टेप के साथ जलापूर्ति, रंगीन कनात और टीन-करकट का घेरा भी निविदा में शामिल है। ईंट की सोलिंग और ईंट का सिंघाड़ा भी कराया जाएगा।

रोशनी और बैठने का भी इंतजाम अस्थायी शिविर और कार्यालय को रोशन करने के लिए 12 वाट के एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सीरीज झालर, वेपर लाइट और ग्लोब बल्ब की व्यवस्था होगी। कारपेट, ईंट का चबूतरा, बेसिन और अन्य जरूरी सामान भी किराये पर लिए जाएंगे। टेबल, टेबल क्लाथ, फाइबर कुर्सी, फाइबर टेबल और सोफा सेट की भी व्यवस्था की जाएगी।