संवाद सहयोगी, नयागांव (सारण)। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले (Sonepur Mela 2026) में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बिहार की लोककला और संगीत की विविध छटा देखने को मिलेगी।

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए 23, 26, 27 नवंबर और 2 दिसंबर को विशेष सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा।

इन चार दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे कलाकार अपनी गायकी, नृत्य और वाद्य वादन की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे।

कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार की ओर से आयोजित इन कार्यक्रमों में भजन, सुगम संगीत, गजल, लोकगायन, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन, लोकनृत्य और सूफी संगीत की प्रस्तुतियां होंगी।

कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिभाओं के साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले कलाकारों को भी मंच मिलेगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 23 नवंबर को दरभंगा के अमर शौर्य भजन एवं सुगम संगीत प्रस्तुत करेंगे, जबकि मुंगेर के अमितजीत आनंद गजल गायन से समां बांधेंगे। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से लोकनृत्य की प्रस्तुति होगी।

26 नवंबर को पटना की प्रीति कुमारी शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करेंगी। उमाभारती दास लोकगायन से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। इसके अलावा महादेव संगीत कला केंद्र और सोनी कला केंद्र की ओर से लोकनृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

27 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या में वाद्य संगीत की धुनें गूंजेंगी। रिदम ऑफ बिहार के अर्जुन कुमार चौधरी वाद्य वादन प्रस्तुत करेंगे। शेखपुरा की रिया चौधरी शास्त्रीय एवं सुगम संगीत, पटना की कंचन पार्वती सुगम संगीत और सुरागिनी लोकनृत्य की प्रस्तुति देंगी।