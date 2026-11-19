संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बाबा हरिहरनाथ के दर्शन-पूजन के लिए अधिक समय मिलेगा। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने मेला अवधि के लिए दर्शन की समय-सारणी में बदलाव किया है।

नई व्यवस्था के तहत दोपहर का शयनकाल घटा दिया गया है। अब राजभोग के लिए मंदिर के पट केवल आधे घंटे बंद रहेंगे, जबकि रात नौ बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। न्यास समिति के निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन की तरह सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इसके बाद राजभोग के लिए दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद होंगे, जो 12:30 बजे पुनः खोल दिए जाएंगे।