प्रभात रंजन, पटना। सोनपुर मेला घूमने का मन है, लेकिन पटना से आने-जाने, वाहन की व्यवस्था और ठहरने की चिंता सता रही है तो इस बार आपकी मुश्किल आसान होने वाली है।

प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बार मेले में घूमने के साथ शाही अंदाज में ठहरने और आरामदायक सफर का भी इंतजाम किया गया है।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के लिए कई तरह के टूर पैकेज तैयार किए हैं। पटना से सोनपुर आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपये से पैकेज शुरू हो रहा है।

वहीं, अपने पार्टनर के साथ मेले में घूमने और समय बिताने की योजना बना रहे लोगों के लिए 6 हजार रुपये का विशेष कपल पैकेज भी तैयार किया गया है।

खास बात यह है कि मेले में रात गुजारने के लिए पंचसितारा होटल जैसी सुविधाओं वाले लग्जरी स्वीस कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। यानी मेले की रौनक, खानपान और मनोरंजन के साथ पर्यटकों को आरामदायक ठहराव का विकल्प भी मिलेगा।

900 रुपये में पटना से सोनपुर मेला आने-जाने की सुविधा सोनपुर मेला घूमने के लिए अब निजी गाड़ी की व्यवस्था करना जरूरी नहीं होगा। पर्यटन निगम पटना से मेले तक विशेष टूरिस्ट वाहनों का परिचालन करेगा। इसके लिए वीरचंद पटेल पथ और दारोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज गुरु नानक भवन के अलावा कौटिल्य विहार से भी वाहनों की व्यवस्था की गई है। यहां से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक सोनपुर मेले के लिए गाड़ियां उपलब्ध रहेंगी। पर्यटक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार वाहन चुन सकेंगे। वाहनों के अनुसार प्रति व्यक्ति निर्धारित किराया इस प्रकार है: एसी बस और डेकर बस : 900 रुपये

विंगर : 900 रुपये

ट्रैवलर एसी : 950 रुपये

इनोवा : 1100 रुपये

इटियोस : 1300 रुपये इस व्यवस्था से पटना और आसपास के लोग एक दिन में मेला घूमकर वापस लौटने की योजना बना सकते हैं। परिवार के साथ आने वाले लोगों को निजी वाहन चलाने और पार्किंग की परेशानी से भी राहत मिलेगी।

कपल्स के लिए 6 हजार रुपये में घूमना, खाना और ठहरना इस बार सोनपुर मेले में पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने की योजना बनाने वालों के लिए भी खास पैकेज है। पर्यटन निगम ने 6 हजार रुपये प्रति कपल का विशेष टूर पैकेज तैयार किया है।

इसमें इटियोस एसी वाहन से घूमने, होटल में ठहरने और टूरिस्ट गाइड की सुविधा मिलेगी। खाने-पीने की व्यवस्था भी पैकेज में शामिल है। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर दिया जाएगा। यानी पर्यटकों को वाहन, भोजन और घूमने के इंतजाम के लिए अलग-अलग भागदौड़ नहीं करनी होगी। एक ही पैकेज में कई सुविधाएं मिलेंगी। मिनी दरबारी और राजवाड़ी टेंट में मिलेगा शाही ठहराव सोनपुर मेले में इस बार ठहरने का अनुभव भी खास होने वाला है। मेला परिसर के समीप विकसित किए जा रहे पर्यटक ग्राम में अत्याधुनिक लग्जरी स्वीस कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें मिनी दरबारी और राजवाड़ी नाम दिया गया है।

दोनों श्रेणियों के कॉटेज वातानुकूलित होंगे। इनमें अटैच्ड बाथरूम, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा रहेगी। साथ ही भोजन और सुरक्षा का भी इंतजाम किया जा रहा है। इन टेंटों में एक रात ठहरने के लिए भारतीय पर्यटकों को तीन हजार रुपये और विदेशी पर्यटकों को पांच हजार रुपये देने होंगे। इस तरह पर्यटक मेले की रौनक देखने के बाद आरामदायक और शाही माहौल में रात गुजार सकेंगे।

आस्था से लेकर पशु बाजार और मनोरंजन तक का आकर्षण गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगने वाला हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

इसके बाद करीब एक महीने तक मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों की भीड़ रहती है। यहां पशुओं की खरीद-बिक्री, ऊनी कपड़ों की दुकानें, खानपान, मनोरंजन और ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कभी एशिया के चर्चित पशु मेलों में शामिल रहे इस आयोजन में आज भी परंपरा और आधुनिक पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस बार लग्जरी कॉटेज और विशेष टूर पैकेज पर्यटकों के आकर्षण को और बढ़ा सकते हैं।