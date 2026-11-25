बिपिन कुमार मिश्रा, मढ़ौरा (सारण)। कभी पशुओं के विशाल कारोबार और ऐतिहासिक मेले के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला सोनपुर अब अपनी पुरानी पहचान से आगे बढ़कर विकास के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहा है।

आने वाले समय में इसकी पहचान केवल विश्वप्रसिद्ध मेले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क, आधुनिक शहरी सुविधाओं, धार्मिक पर्यटन और वैश्विक व्यापार के केंद्र के रूप में भी स्थापित करने की तैयारी है।

सोनपुर को बिहार की अर्थव्यवस्था का नया प्रवेश द्वार बनाने की इस परिकल्पना में करीब 680 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और आधुनिक टाउनशिप शामिल हैं। वहीं बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

सोनपुर के विकास की यह तस्वीर इसके ऐतिहासिक महत्व को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ती है। गंगा और गंडक के संगम क्षेत्र में स्थित सोनपुर लंबे समय से धार्मिक आस्था, पशु व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। अब इसी पहचान को आधार बनाकर इसे सालों भर पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों की आवाजाही वाला क्षेत्र बनाने की दिशा में पहल हो रही है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गई है। इसके साथ आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना भी है। इससे क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास के साथ आवास, व्यापार और रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। वैश्विक कारोबार का नया केंद्र बनने की तैयारी सोनपुर को केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि बिहार के कृषि और स्थानीय उत्पादों के बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना है। बिहार के विभिन्न जिलों में तैयार होने वाले कृषि उत्पादों और स्थानीय वस्तुओं को यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना है। इससे किसानों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को व्यापक बाजार मिल सकेगा। मेले को आधुनिक व्यापारिक प्रदर्शनी के रूप में विस्तार देने की तैयारी भी इसी सोच का हिस्सा है। बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों के मेलों और उत्पादों को सोनपुर से जोड़कर इसे बड़े कारोबारी मंच के रूप में विकसित किया जा सकता है। धार्मिक पर्यटन से भी बढ़ेगा सोनपुर का महत्व बाबा हरिहरनाथ मंदिर का विकास इस पूरी परिकल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के निर्माण और विकास पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना से धार्मिक पर्यटन को व्यापक विस्तार मिलने की उम्मीद है।