जागरण संवाददाता, नया गांव। विश्व प्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार पशु-पक्षियों के बाजार और पारंपरिक सांस्कृतिक आयोजनों के साथ संगीत की नई प्रतिभाओं को भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है।

मेले के सांस्कृतिक आकर्षण को बढ़ाने और उभरते गायकों को बड़ा मंच देने के उद्देश्य से आयोजित ‘सोनपुर आइडल सीजन-2’ का ऑडिशन शनिवार को भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में शुरू हुआ। जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया।

गायन प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर इस प्रतियोगिता के माध्यम से सारण जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों में छिपी गायन प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। ऑडिशन में प्रतिभागी अपनी आवाज, सुर, लय और गायन शैली के दम पर निर्णायक मंडली को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर संगीत में रुचि रखने वाले युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

प्रतियोगिता को दो आयु वर्गों में बांटा गया है। जूनियर वर्ग में पांच से 17 वर्ष तथा सीनियर वर्ग में 18 से 40 वर्ष तक के प्रतिभागी अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों वर्गों के प्रतिभागियों का मूल्यांकन संगीत की बारीकियों और उनकी प्रस्तुति के आधार पर किया जा रहा है।

दोनों आयु वर्गों में अलग-अलग पुरस्कार निर्धारित ऑडिशन के लिए गठित निर्णायक मंडली में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संगीत विभागाध्यक्ष पंडित रामशंकर प्रसाद और पार्श्व गायक कंचनमय भट्टाचार्य शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र से जुड़े अनुभवी निर्णायकों की मौजूदगी में प्रतिभागियों की गायन क्षमता, सुर, ताल, लय और मंच पर प्रस्तुति का आकलन किया जा रहा है।

बाल कलाकारों के साथ दीप जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ करते डीएम (सौ. जागरण) प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों आयु वर्गों में अलग-अलग पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने वाले को एक लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस तरह दोनों वर्गों के विजेताओं को कुल चार लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

20 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले आयोजित ऑडिशन के बाद प्रतियोगिता के अगले चरण भी निर्धारित कर दिए गए हैं। 29 नवंबर को क्वार्टर फाइनल, 15 दिसंबर को सेमीफाइनल और 20 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा। अंतिम चरण में दोनों वर्गों के प्रतिभागियों के बीच खिताब के लिए मुकाबला होगा।

दरअसल, सोनपुर मेला अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक पहचान के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। ‘सोनपुर आइडल’ जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से मेले को संगीत और कला के क्षेत्र में एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है।