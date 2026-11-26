जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को मजबूत करने के लिए अब शाम में भी शिक्षा की रोशनी जलेगी। जिला मुख्यालय के चिन्हित विद्यालयों में नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए संकल्प संध्या की शुरुआत की गई है। इसके तहत कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाएगी।

गृहकार्य पूरा कराने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक में मदद मिलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यह व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक चलेगी। पांच महत्वपूर्ण विषयों पर होगी पढ़ाई संकल्प संध्या के तहत प्रतिदिन शाम पांच बजे से 7:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। इसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को नियमित कक्षा के अतिरिक्त मार्गदर्शन मिलेगा। इससे उनकी विषयगत समझ बेहतर होगी और परीक्षा में प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिलेगा।

सरकारी शिक्षकों को मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश योजना में जिला मुख्यालय के इच्छुक सरकारी शिक्षक भी अपनी सहभागिता दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन या सहमति पत्र जमा करना होगा। संकल्प संध्या में तीन दिन अध्यापन करने पर एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।