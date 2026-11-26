संवादसूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में इस बार जीविका दीदियों के हुनर और उद्यमिता की खास झलक देखने को मिल रही है। मेले के ग्राम श्री मंडप में ग्रामीण महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों के स्टॉल सजाए हैं।

कहीं पारंपरिक चूड़ी-लहठी की चमक है तो कहीं घर में तैयार पापड़, चिप्स, बड़ी और फैंसी कंगन खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये महिलाएं अब अपने उत्पादों के जरिए घर की चौखट से निकलकर बड़े बाजार में पहचान बना रही हैं।

चूड़ी-लहठी से पापड़-चिप्स तक, देसी हुनर की धूम ग्राम श्री मंडप में स्वयं सहायता समूहों की ओर से कई तरह के घरेलू उत्पादों की दुकानें सजाई गई हैं। सतगुरु जी विकास स्वयं सहायता समूह की शीला और नालंदा की चूड़ी-लहठी का स्टॉल महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

वहीं, सोनपुर के सबलपुर स्थित रिमझिम ग्रुप की पूनम देवी ने साबूदाना पापड़, चावल और आटे का खजला, उड़द की बड़ी, गड़ी चिप्स और आलू चिप्स की दुकान लगाई है। समूह की ताकत से घर में तैयार हो रहे उत्पाद पूनम देवी ने बताया कि समूह से जुड़ी महिलाएं मिलकर इन खाद्य उत्पादों को तैयार करती हैं। मेले में स्टॉल मिलने से उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिला है।

अब वे केवल अपने आसपास के लोगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मेले में आने वाले ग्राहकों से सीधे जुड़ रही हैं। इससे महिलाओं को अपने हुनर को कारोबार में बदलने का मंच मिल रहा है। नाम वाली चाबी रिंग और फैंसी कंगन भी बने पसंद सारण के सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार नाम लिखी चाबी रिंग और नेम प्लेट तैयार की जा रही हैं। वहीं, रामपुर अतौली के गौरी पति जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हाथों से बनी फैंसी चूड़ियां और कंगन बेच रही हैं। इन उत्पादों में स्थानीय हुनर के साथ रचनात्मकता की झलक भी देखने को मिल रही है।

मेले में हुनर के साथ विकास योजनाओं के मॉडल ग्राम श्री मंडप में केवल घरेलू उत्पाद ही नहीं, बल्कि विकास योजनाओं की झलक भी प्रस्तुत की गई है। यहां राजकीय मध्य विद्यालय सोनपुर, हर घर नल-जल योजना की पानी टंकी और विद्युत उपकेंद्र के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इससे मंडप में ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता दोनों की तस्वीर देखने को मिल रही है।