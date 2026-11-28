संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा के नारायणचक चंवर में हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की जलती चिता से पुलिस ने शव बरामद किया।

मृतका के स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शनिवार को चिता से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की हत्या का आरोप उसके पति समेत ससुराल के छह लोगों पर लगा है।

हत्या कर शव जलाने का आरोप

मृतका मुरत देवी गड़खा थाना क्षेत्र के चैनपुर की रहने वाली थीं। उनके भाई मनेजर राय ने मढ़ौरा पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या पति सरोज राय और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर कर दी है। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रामचक चंवर में जलाया जा रहा है।