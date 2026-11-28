जागरण संवाददाता, छपरा। चार साल के मासूम बच्चे को दूध में जहर मिलाकर पिलाने से हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह ने आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने गड़खा थाना क्षेत्र के गड़खा निवासी राब्या खातून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। वहीं, भादवि की धारा 228 के तहत सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।