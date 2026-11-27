संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। शादी की खुशियों के बीच ब्रेड टोस्ट ने परिवार के आधा दर्जन लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के टेहटी गांव में गुरुवार को चाय के साथ टोस्ट खाने के बाद छह लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

शुक्रवार की सुबह उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत से घर में अफरातफरी मच गई। सभी को आनन-फानन में मढ़ौरा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक डा. वीरेश कुमार की निगरानी में इलाज शुरू किया गया। चाय के साथ टोस्ट, फिर बिगड़ी हालत बताया जाता है कि गांव के एक घर में शादी-विवाह का माहौल है। गुरुवार को परिवार के करीब दस सदस्यों ने चाय के साथ ब्रेड टोस्ट खाया था। इसके कुछ समय बाद उनमें से आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब होने लगी।

शुक्रवार की सुबह स्थिति गंभीर होने पर परिजन सभी को अस्पताल ले गए। चिकित्सक ने शुरुआती लक्षणों के आधार पर फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई। सभी का उपचार किया जा रहा है। दुकान पर पहुंची पुलिस, बिक्री रोकने की पहल घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हुई। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने गांव की ही एक दुकान से ब्रेड टोस्ट खरीदा था। पुलिस ने संबंधित दुकान पर पहुंचकर जांच की। साथ ही टोस्ट की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही।