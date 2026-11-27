संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। शादी की खुशियों में शामिल होने गए दो भाइयों के घर चोरों ने लाखों की चोट पहुंचाई। गड़खा थाना क्षेत्र के गड़खा गांव में गुरुवार की देर रात चोरों ने दो बंद मकानों को निशाना बनाया।

मुख्य दरवाजे के ताले काटकर अंदर घुसे चोर करीब 17 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।

दोनों परिवारों के शादी समारोह से लौटने पर घरों में बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

शादी में गए थे दोनों परिवारों के लोग

जानकारी के अनुसार, गड़खा गांव निवासी महेश्वर पांडेय और कामेश्वर पांडेय सगे भाई हैं। दोनों अपने अलग-अलग मकानों में रहते हैं।

गुरुवार को दोनों परिवार घर में ताला बंद कर हराजी गांव में विनय तिवारी के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

चोरों ने दोनों मकानों के मुख्य दरवाजे का ताला काट दिया। इसके बाद अंदर रखी आलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर नकदी, आभूषण और अन्य कीमती सामान समेट लिया।

चोरों ने एक मकान से करीब दो लाख रुपये नकद चुरा लिए। दोनों घरों से लगभग 30 थान सोने-चांदी के आभूषण भी गायब मिले। चोरी गए सामान की कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई जा रही है।

सुबह खुली चोरी की पोल

शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने दोनों घरों के दरवाजे खुले देखे। उन्होंने फोन कर परिवार के सदस्यों को सूचना दी। घर पहुंचने पर स्वजन ने देखा कि ताले काटकर फेंक दिए गए थे।

आलमारियां टूटी थीं और बिस्तर सहित अन्य सामान बिखरे पड़े थे। गड़खा के प्रभारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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