संवाद सूत्र, मनेर। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के टाटा कॉलोनी स्थित माधोपुर में गुरुवार की रात चोरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी के बंद घर को निशाना बनाते हुए भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया।

चोर घर से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात और पक्के सोने के आभूषण समेत पांच लाख रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए।

स्वर्ण व्यवसायी बंधु धर्मेंद्र सोनी अपने टाटा कॉलोनी स्थित पुराने मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ मनेर के गांधी हाट स्थित सृष्टि मैरिज हॉल के समीप बने अपने नए मकान में आयोजित गृहप्रवेश के भोज में शामिल होने गए थे।

रात 11 बजे लौटे तो हाे चुकी थी चोरी इसी दौरान चोर घर के पीछे से अंदर प्रवेश कर गए और दो कमरों का ताला तोड़ दिया। इसके बाद कमरों में रखी दो आलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने के जेवरात और नकदी समेट ली।