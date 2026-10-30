छपरा और सोनपुर के जमीन मालिकों को राहत, टोपोलैंड रजिस्ट्री का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में टोपोलैंड घोषित भूमि के निबंधन को लेकर बना गतिरोध दूर होने की उम्मीद है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से टोपोलैंड भूमि की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

विभाग ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे छपरा नगर निगम क्षेत्र और सोनपुर समेत अन्य प्रभावित इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है।

इस संबंध में उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने 29 अक्टूबर 2026 को सारण के जिला अवर निबंधक को पत्र भेजा है। जिला अवर निबंधक ने टोपोलैंड भूमि के निबंधन पर रोक की स्थिति को लेकर विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि उसकी ओर से ऐसा कोई निषेधात्मक आदेश जारी नहीं किया गया है।