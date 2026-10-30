जमीन मालिकों को राहत, सारण ग्रीनफील्ड टाउनशिप के 78 गांवों में खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दी है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूमि निबंधन की अनुमति दे दी है। हालांकि, संबंधित क्षेत्र का मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक किसी भी तरह के निर्माण और भूमि विकास की अनुमति नहीं होगी।

निर्माण कार्य भी निर्धारित भू-उपयोग और डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन (डीसीआर) के मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।

विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार की ओर से जारी प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय निर्देश प्राप्त होने के बाद जमीन के निबंधन पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।