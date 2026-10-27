4447 करोड़ का मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर: सफियासराय से लखीसराय तक सड़क निर्माण के लिए जल्द स्थापित होगा प्लांट

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। मुंगेर और लखीसराय जिले के लिए महत्वपूर्ण मोकामा-मुंगेर फोरलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। सफियासराय से लखीसराय तक सड़क निर्माण को गति देने के लिए जमालपुर प्रखंड के इंदरुख में निर्माण सामग्री के भंडारण और प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

इसके लिए महाराष्ट्र और पंजाब की कंपनी करीब 40 एकड़ जमीन पांच वर्ष के लिए लीज पर लेने की प्रक्रिया में जुटी है। जमीन लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। कंपनी के एजीएम पूनम कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ इंदरुख पहुंचे और प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया।

इस दौरान जमीन की उपलब्धता और उपयुक्तता का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जमीन मालिकों से बातचीत कर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में पहल की। कंपनी की ओर से चिह्नित जमीन पर जल्द प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। फोरलेन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के भंडारण और उपलब्धता सुनिश्चित करने में इस स्थल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है।

इन इलाकों से होकर गुजरेगी फोरलेन सड़क प्रस्तावित फोरलेन सड़क डकरा नाला नहर के आसपास से सफियासराय, गौरीपुर, शांतिनगर, रामपुर, इंद्ररुख, फुल्का और भलार सहित विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। परियोजना को लेकर क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई हैं।