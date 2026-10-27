Saran Teacher Constituency Result 2026: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में काउंटिंग शुरू, पहले हो रही मतपत्रों की गिनती

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना मंगलवार को निर्धारित केंद्र पर शुरू हो गई। मतगणना को लेकर केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

पहले हो रही मतपत्रों की संख्यात्मक गिनती फिलहाल मतदान केंद्रवार प्राप्त मतपत्रों की संख्यात्मक गणना की जा रही है। इस चरण में प्रत्येक मतदान केंद्र से आए मतपत्रों की संख्या का मिलान किया जा रहा है। संख्यात्मक गणना पूरी होने के बाद नियमानुसार मतगणना की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

निर्वाची पदाधिकारी रख रहे नजर मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त मनीष कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह सचिव आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय नजर बनाए हुए हैं। मतगणना को निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की जा रही है।

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मतगणना केंद्र पर सारण पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ को मतगणना स्थल से दूर रखा गया है, ताकि केंद्र पर व्यवस्था बनी रहे। एसएसपी रौशन कुमार मतगणना स्थल से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

परिणाम के लिए करना होगा इंतजार मतगणना को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से केंद्र पर व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन पर ध्यान दिया जा रहा है। मतगणना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।