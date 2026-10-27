Bihar MLC Election Results 2026: 8 सीटों पर मतगणना शुरू, 150 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर; अनुज सिंह ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनावी नतीजों के लिए मतगणना सोमवार, 27 अक्टूबर को शुरू हो गई है। चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद अब सभी की निगाहें परिणामों पर टिकी हैं। इन सीटों के लिए कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें स्नातक कोटे के 90 और शिक्षक कोटे के 60 प्रत्याशी शामिल हैं।

23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और छपरा के मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जा रही है। 8 सीटों पर 150 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बिहार विधान परिषद की जिन आठ सीटों पर मतगणना हो रही है, उनमें पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी की स्नातक सीटें शामिल हैं। वहीं, पटना, तिरहुत, दरभंगा और सारण की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी मुकाबला हुआ है। इस चुनाव में कई सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों और जन सुराज समर्थित उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना पूरी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीतिक तस्वीर साफ होगी।

पटना में अनुज सिंह ने काउंटिंग व्यवस्था पर उठाए सवाल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह मतगणना केंद्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र में साफ-सफाई की कमी का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। अनुज सिंह ने कहा कि उन्हें केवल वीडियोग्राफी पर भरोसा नहीं है और मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि, सीसीटीवी को लेकर उनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार और अनुज सिंह के मुकाबले पर नजर पटना स्नातक एमएलसी सीट पर जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार और जन सुराज समर्थित अनुज सिंह के बीच मुकाबले पर खास नजर है। अनुज सिंह को मोकामा के विधायक अनंत सिंह का समर्थन मिलने की बात सामने आई थी। मतगणना से पहले अनुज सिंह ने इस सीट पर 5,000 वोटों से जीत का दावा भी किया था। अब वास्तविक नतीजों से ही स्पष्ट होगा कि मतदाताओं ने किस उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

छपरा में सारण शिक्षक सीट की गिनती शुरू छपरा के गर्ल्स स्कूल मैदान में बनाए गए मतगणना केंद्र पर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यहां मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए जाने की जानकारी दी गई है।

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,748 मतदाता थे, जिनमें से 9,570 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस सीट पर 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना के बाद इन सभी प्रत्याशियों के चुनावी भविष्य का फैसला होगा। जन सुराज प्रत्याशी आफाक अहमद के खिलाफ प्राथमिकी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज समर्थित प्रत्याशी आफाक अहमद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्यपालक दंडाधिकारी रविकान्त सिंह ने 22 अक्टूबर की देर रात छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि जन सुराज पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिलाने और आफाक अहमद को भारी मतों से जिताने की अपील की गई थी। यह मामला आरोपों से संबंधित है; प्राथमिकी दर्ज होना अपने आप में आरोप साबित होना नहीं है।

पूर्णिया में कोसी स्नातक सीट पर 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला पूर्णिया के जिला स्कूल में कोसी स्नातक एमएलसी सीट की मतगणना शुरू हो गई है। केंद्र पर उम्मीदवारों के एजेंट पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबले में बीजेपी के डॉ. एनके यादव, जन सुराज के रजनीश रंजन और आरजेडी के नितेश यादव पर विशेष नजर है। मतगणना के दौरान इन उम्मीदवारों के समर्थक नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

मतदान प्रतिशत में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों ने बनाई बढ़त 23 अक्टूबर को हुए मतदान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में स्नातक सीटों की तुलना में अधिक मतदान दर्ज किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 43.87 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 74.55 प्रतिशत मतदान हुआ।