सारण में नाना के घर आए युवक की चाकू घोंपकर हत्या, 5 घायल; गांव में तनाव

संवाद सूत्र, एकमा (सारण)। सारण के एकमा प्रखंड के परसागढ़ बाजार में शनिवार की रात अचानक चाकूबाजी से अफरातफरी मच गई।

परसागढ़ बाजार में हुए खूनी संघर्ष में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी करीब 18 वर्षीय अंगुर पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

नाना के घर आया था अंगुर मृतक की पहचान रतनपुरा मोहल्ला निवासी बाला जी पटेल के पुत्र अंगुर पटेल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अंगुर करीब 10 दिन पहले अपने नाना गौतम शाही के घर आया था।

शनिवार की रात वह परसागढ़ बाजार में था। इसी दौरान किसी विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। घटना में अंगुर समेत पांच लोग घायल हो गए। अचानक मची अफरातफरी चाकूबाजी के बाद घटनास्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए अंगुर का इलाज कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अन्य घायलों का भी उपचार कराया जा रहा है।