सारण में नाना के घर आए युवक की चाकू घोंपकर हत्या, 5 घायल; गांव में तनाव
सारण के एकमा प्रखंड स्थित परसागढ़ बाजार में चाकूबाजी की घटना में एक युवक अंगुर पटेल की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
HighLights
परसागढ़ बाजार में चाकूबाजी से एक युवक की मौत हुई।
घटना में कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की।
संवाद सूत्र, एकमा (सारण)। सारण के एकमा प्रखंड के परसागढ़ बाजार में शनिवार की रात अचानक चाकूबाजी से अफरातफरी मच गई।
परसागढ़ बाजार में हुए खूनी संघर्ष में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी करीब 18 वर्षीय अंगुर पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
नाना के घर आया था अंगुर
मृतक की पहचान रतनपुरा मोहल्ला निवासी बाला जी पटेल के पुत्र अंगुर पटेल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अंगुर करीब 10 दिन पहले अपने नाना गौतम शाही के घर आया था।
शनिवार की रात वह परसागढ़ बाजार में था। इसी दौरान किसी विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई। घटना में अंगुर समेत पांच लोग घायल हो गए।
अचानक मची अफरातफरी
चाकूबाजी के बाद घटनास्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए अंगुर का इलाज कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अन्य घायलों का भी उपचार कराया जा रहा है।
पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही एकमा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।
मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।
विवाद का कारण स्पष्ट नहीं
थानाध्यक्ष रामबालक यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चाकूबाजी के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। किस विवाद को लेकर घटना हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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