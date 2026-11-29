संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। सारण के एनएच-331 पर बनियापुर के चेतन छपरा तीखे मोड़ के पास शनिवार की रात तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दो युवकों की जान ले ली। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

बाइक हाईवा में फंस गई और चालक उसे करीब एक किलोमीटर तक घसीटता हुआ पूछरी नहर पुल तक ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद हाईवा वाला फरार हो गया।हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। क्षत-विक्षत हो गए दोनों के चेहरे मृतकों की पहचान कामता गोपालपुर गांव निवासी शिवजी रावत के 26 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार और राजकुमार शाह के 23 वर्षीय पुत्र अनुराग कुमार शाह के रूप में हुई है। टक्कर में दोनों के चेहरे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे पहचान करने में भी परेशानी हुई।

बाइक समेत घसीटता रहा हाईवा बताया जाता है कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे दोनों युवक बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान चेतन छपरा के तीखे मोड़ के पास तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।