आरा-बक्सर फोरलेन पर डंपर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, पति की मौके पर मौत

जागरण टीम, आरा/शाहपुर। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आरा-बक्सर फोरलेन पर बिलौटी गांव के समीप शनिवार की दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक चला रहे पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। जख्मी महिला का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।

मृतक की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव निवासी स्व. हृदयनंद पांडेय के 45 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार पांडेय के रूप में हुई है। वे पूजा-पाठ कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग निकला।