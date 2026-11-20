संवाद सूत्र, नगरा (सारण)। सारण में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मेला ड्यूटी से देर रात घर लौट रहे पशुपालन विभाग के अधिकारी के चालक अभिमन्यु सिंह (38) की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई।

हादसे ने पटेढ़ी गांव में खुशियों की तैयारी को मातम में बदल दिया। 20 नवंबर को उनके घर से भतीजी का तिलक जाने वाला था। इसके पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

तुजारपुर पोखरा के पास हुआ हादसा:

मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ी गांव निवासी वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र अभिमन्यु सिंह 19 नवंबर को सोनपुर मेला ड्यूटी पर गए थे। रात करीब 9:30 बजे वह छपरा से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।