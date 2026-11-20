संवाद सूत्र, कसबा (पूर्णिया)। Purnia Scooty Accident Two Youths Died Birthday: कसबा-टीकापुर सड़क मार्ग पर गुरुवार की देर रात टीकापुर मोड़ के समीप हुए एक भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक दुर्घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है।

मृतकों की पहचान कसबा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-10 स्थित फूलवड़िया मोहल्ला निवासी ज्योतिष यादव के 22 वर्षीय पुत्र छोटू यादव तथा वार्ड संख्या-18 के मिर्धा टोल निवासी राजेंद्र साह के 23 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार साह के रूप में हुई है।

बेटे के जन्मदिन समारोह के बाद टीकापुर से लौट रहे थे दोनों दोस्त मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मृतक मुकेश कुमार साह के बेटे का जन्मदिन था। घर में जन्मदिन समारोह संपन्न होने के बाद देर रात मुकेश अपने दोस्त छोटू यादव के साथ एक ही स्कूटी पर सवार होकर टीकापुर गए थे। वहां से वापस कसबा लौटने के दौरान टीकापुर मोड़ के समीप उनकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे सड़क निर्माण कार्य के बोर्ड से जोरदार टकरा गई।

सड़क पर तड़पते रहे घायल युवक, समय पर इलाज नहीं मिलने से टूटा दम टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के बाद काफी देर तक दोनों युवक घायल अवस्था में सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन रात का समय होने और किसी राहगीर द्वारा समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाए जाने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कसबा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी की। शुक्रवार सुबह दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच), पूर्णिया भेज दिया गया।

एक दिन पहले मना रहे थे जश्न, सुबह घरों में मची चीख-पुकार इस दर्दनाक हादसे ने दो हंसते-खेलते परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिस घर में एक दिन पहले बच्चे के जन्मदिन की खुशियां और उत्सव का माहौल था, वहां अगले ही दिन मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतक मुकेश कुमार साह के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।