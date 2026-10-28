छपरा में जमीन खरीदना होगा महंगा: नए सिरे से होगा सर्वे, अब 7 नई श्रेणियों में बंटेगी ग्रामीण भूमि

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में जमीन की रजिस्ट्री के लिए न्यूनतम मूल्यांकन दर (एमवीआर) में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत प्रधान सड़कों की व्यावसायिक दर में पांच प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

वहीं, जिन सड़कों की दर निर्धारित नहीं है, वहां शाखा सड़क की आवासीय दर से 10 प्रतिशत कम दर पर भूमि का मूल्यांकन किया जाएगा। औद्योगिक भूमि की अलग दर अधिसूचित नहीं होने पर वर्तमान व्यावसायिक और आवासीय दरों के औसत के आधार पर मूल्य तय किया जाएगा।